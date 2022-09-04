У Львові затримали харків'янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних

Житель Харкова кинув дві гранати в екіпаж патрульних поліцейських, його затримано, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, близько 14:00 у неділю до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогірській у Львові невідомий чоловік чіпляється до перехожих та загрожує їм гранатою. Коли екіпаж патрульної поліції прибув на місце, то виявив чоловіка, який поводився неадекватно і погрожував застосувати зброю.

"На зауваження поліцейських він не реагував, а натомість кинув одну гранату у бік поліцейських, а потім – у салон патрульного автомобіля, після чого сховався в будинку", - йдеться у повідомленні.

У результаті вибухів ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за посягання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.