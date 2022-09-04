Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

Кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України) відкриті у зв'язку з масованими ракетними ударами російських окупантів по цивільних об'єктах Миколаєва, міст Вознесенськ і Очаків Миколаївської області вночі та вранці 4 вересня.

Як повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в неділю, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження.

"Внаслідок обстрілів у Миколаєві суттєво пошкоджено 3 лікувальних заклади, 2 навчальних заклади, готель і музей. Також пошкоджено житлові будинки. У Вознесенську зруйновано приміщення зерносховищ, знищено значну кількість зерна, істотно пошкоджено не менше 15 приватних домоволодінь, автомобілі, дім молитви, перукарню. У Очакові ворожа ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в суботу продовжували обстрілювати населені пункти Миколаївської області ракетами, внаслідок чого в регіоні загинула одна дитина, ще п'ять людей, зокрема троє дітей, зазнали поранень.