Події

07:47 04.09.2022

У результаті обстрілу в Нікополі виведено з ладу лінію електропередач

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У результаті обстрілу в Нікополі виведено з ладу лінію електропередач

У ніч проти неділі противник тричі обстріляли Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії, в результаті в Нікополі виведена з ладу лінія електропередач, жертв немає, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Нікополі сталася пожежа. Вогонь вже втихомирили. У місті понівечено 5 житлових будинків і кілька господарських будівель. Виведено з ладу лінію електропередач", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю вранці.

У Марганецькій громаді в результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, склади, прохідні місцевого заводу.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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