ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське

Українські військові успішно відбили атаки агресора в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське. Проте ворог продовжує наступ на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом минулої доби ворог завдав більше 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я", - сказано у звіті, опублікованому на фейсбуці в неділю вранці.

За наявною інформацією, противник почав частіше використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300 через відсутність високоточної зброї. Територією України було випущено понад 500 таких ракет, частина яких не досягла цілі.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На сіверському напрямку було обстріляно населені пункти Михальчина Слобода у Чернігівській та Стукалівка у Сумській областях.

На харківському напрямку під обстрілами опинилися Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка.

На слов'янському напрямку окупанти обстріляли Богородичне, Долину, Краснопілля.

На краматорському напрямку агресор здійснив обстріл Слов'янська, Сіверська, Райгородка, Донецького, Івано-Дар'ївки, Веселого.

На бахмутському напрямку під ворожим вогнем опинилися Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка, Роздолівка.

На авдіївському напрямку противник обстріляв Авдіївку, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське.

На новопавлівському напрямку агресор наступу не проводив, обстріляв райони населених пунктів Красногорівка, Орлівка.

На запорізькому напрямку окупанти здійснили обстріл районів населених пунктів Білогір'я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка.

На південнобузькому напрямку ворог обстрілював уздовж усієї лінії зіткнення, намагається здійснювати логістичне забезпечення своїх військ.

"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника. Інформація щодо втрат уточнюється", - зазначають у Генштабі.

Минулої доби нанесено ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону. Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк", станцію радіоелектронної боротьби "Житель" та велику кількість живої сили окупантів..