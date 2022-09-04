NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

NASA ухвалило рішення відмовитися від запуску надважкої ракети-носія SLS (Space Launch System) до Місяця з космічним кораблем Orion у поточному стартовому вікні (29 серпня - 6 вересня), повідомив заступник голови NASA, керівник департаменту розробки дослідних систем управління Джим Фрі.

"Як ви знаєте, поточне стартове вікно закривається у вівторок, і ми не здійснюватимемо запуск протягом поточного тимчасового вікна", - повідомив Фрі під час пресконференції NASA.

Він наголосив, що запуск може відбутися в межах наступних двох стартових вікон (19 вересня – 4 жовтня та 17 жовтня – 31 жовтня). При визначенні дати старту, окрім готовності ракети і корабля, фахівці мають врахувати запуск регулярної пілотованої місії Crew Dragon до МКС (Crew-5), який запланований на 3 жовтня, і скоригувати графік.

Тепер, за словами Фрі, управління швидше за все має повернути ракету і космічний корабель до цеху вертикального складання для зарядження батарей і проходження нової сертифікації системи припинення польоту у Космічних сил США, яким належить Східний полігон.