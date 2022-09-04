Події

07:36 04.09.2022

NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

1 хв читати
NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

NASA ухвалило рішення відмовитися від запуску надважкої ракети-носія SLS (Space Launch System) до Місяця з космічним кораблем Orion у поточному стартовому вікні (29 серпня - 6 вересня), повідомив заступник голови NASA, керівник департаменту розробки дослідних систем управління Джим Фрі.

"Як ви знаєте, поточне стартове вікно закривається у вівторок, і ми не здійснюватимемо запуск протягом поточного тимчасового вікна", - повідомив Фрі під час пресконференції NASA.

Він наголосив, що запуск може відбутися в межах наступних двох стартових вікон (19 вересня – 4 жовтня та 17 жовтня – 31 жовтня). При визначенні дати старту, окрім готовності ракети і корабля, фахівці мають врахувати запуск регулярної пілотованої місії Crew Dragon до МКС (Crew-5), який запланований на 3 жовтня, і скоригувати графік.

Тепер, за словами Фрі, управління швидше за все має повернути ракету і космічний корабель до цеху вертикального складання для зарядження батарей і проходження нової сертифікації системи припинення польоту у Космічних сил США, яким належить Східний полігон.

 

 

Теги: #сша #ракета #nasa #місія #місяць

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 04.09.2022
NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

06:52 04.09.2022
Блінкен привітав призначення генсеком ООН спецпредставника з Лівії

Блінкен привітав призначення генсеком ООН спецпредставника з Лівії

07:13 03.09.2022
Держдеп США схвалив можливий продаж Тайваню озброєнь на суму понад $1,1 млрд

Держдеп США схвалив можливий продаж Тайваню озброєнь на суму понад $1,1 млрд

22:12 02.09.2022
МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

21:10 02.09.2022
РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

21:01 02.09.2022
Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

20:25 02.09.2022
Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

20:12 01.09.2022
Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агентства на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агентства на ЗАЕС

15:57 01.09.2022
Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

15:42 01.09.2022
Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське

У Харкові зафіксовано два прильоти

Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям – Зеленський

Зеленський закликав місцеву владу виключити можливість спрацювання бойової зброї у публічних місцях

Зеленський подякував Повітряним Силам, артилеристам і розвідці за успіхи на фронті

ОСТАННЄ

У результаті обстрілу в Нікополі виведено з ладу лінію електропередач

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське

За суботу на Сумщині зафіксовано майже 70 прильотів із мінометів та САУ

Верещук і посол Японії в Україні обговорили гуманітарне реагування

За добу на півдні України знищено 138 окупантів, 31 одиницю техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

У Харкові зафіксовано два прильоти

4 вересня: Цей день в Україні та в світі

Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям – Зеленський

Зеленський закликав місцеву владу виключити можливість спрацювання бойової зброї у публічних місцях

Зеленський подякував Повітряним Силам, артилеристам і розвідці за успіхи на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА