Події

21:35 03.09.2022

Зеленський подякував Повітряним Силам, артилеристам і розвідці за успіхи на фронті

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Зеленський подякував Повітряним Силам, артилеристам і розвідці за успіхи на фронті

Президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним силам, артилеристам і розвідці за вдалі бойові дії на різних ділянках фронту.

"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті "Калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди",- сказав він у відеозверненні у суботу.

"Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із відповіддю на нього", - сказав президент.

За його словами, "жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронтів на Харківщині, на Донбасі, на півдні. Російські війська били по Миколаївщині, по районам Запорізької та Дніпропетровської областей, Харкову. На жаль є жертви. Серед них, на жаль, діти".

"Українська артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб усі їхні штаби, склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованих територіях було знищено. Я хочу подякувати нашим воїнам. Сьогодні я хочу подякувати бійцям 55-ї артилерійської бригади за точний вогонь по ворогові. Дякую нашій розвідці та Службі безпеки України за точність наших відповідей", - сказав президент.

 

 

Теги: #фронт #успіхи #зеленський

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