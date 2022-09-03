ЗАЕС знову працює одним блоком, постачання е/е здійснюється через резервну лінію

Блок №5 захопленої російськими військовими Запорізької атомної станції знову відключено від мережі, станція працює одним блоком №6, постачання електроенергії здійснюється в енергосистему України через резервну лінію електропередачі, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але об'єкт продовжує подавати е/е до мережі через резервну лінію", - йдеться в оновленні МАГАТЕ стосовно Україні на його сайті у суботу ввечері.

Там зазначили, що менш ніж за 48 годин після початку роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС четверта лінія електропередачі 750 кВ знову виявилася несправною, три інші лінії "загинули" раніше в результаті обстрілу.

Водночас, присутні на станції експерти МАГАТЕ повідомляють, що ЗАЕС продовжує постачати електроенергію через резервну лінію 330кВ, уточнюється в повідомленні. Ця ж резервна лінія може гарантувати внутрішні потреби ЗАЕС у разі потреби, зазначили у МАГАТЕ.

"Водночас керівництво станції повідомило команду МАГАТЕ, що сьогодні вдень через обмеження мережі було відключено блок №5, той самий блок, який було відключено на добу 1 вересня в день прибуття місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - пояснило агентство.

Там уточнили, що один реактор (№6 – ЕР) ще працює та виробляє е/е як для енергосистеми України, так і для внутрішніх потреб ЗАЕС.

Як повідомлялося, енергоблок №5 Запорізької АЕС, аварійно відключений 1 вересня в результаті чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13.10, 2 вересня, знову підключений до енергосистеми.

За даними гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на ЗАЕС працює 6 представників агентства, потім їх залишиться двоє у рамках постійної присутності.