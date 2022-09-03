Події

18:10 03.09.2022

Російські окупанти обстріляли територію Чернігівської області, пошкоджено житлові будинки

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли територію Чернігівської області, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти у суботу, 3 вересня, провели масовий обстріл населених пунктів у Новгород-Сіверському районі, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували понад 50 вибухів. Жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Крім того, росіяни обстріляли територію біля села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверської громади.

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 03.09.2022
У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

12:18 03.09.2022
Росіяни вранці обстріляли Великописарівську громаду на Сумщині, без жертв

Росіяни вранці обстріляли Великописарівську громаду на Сумщині, без жертв

11:35 03.09.2022
У Краматорську та Слов'янську ворог влучив по підприємствах, у Курахівській громаді пошкоджена база відпочинку, у Соледарі – дитсадок

У Краматорську та Слов'янську ворог влучив по підприємствах, у Курахівській громаді пошкоджена база відпочинку, у Соледарі – дитсадок

09:01 03.09.2022
За добу на Харківщині госпіталізовано шестеро людей із пораненнями, отриманими в результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині госпіталізовано шестеро людей із пораненнями, отриманими в результаті ворожих обстрілів

08:49 03.09.2022
Уночі окупанти обстріляли Нікополь і Марганець

Уночі окупанти обстріляли Нікополь і Марганець

07:03 03.09.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Харкову поряд із однією зі шкіл, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову поряд із однією зі шкіл, постраждалих немає

09:46 02.09.2022
За добу на Харківщині одна особа загинула, троє поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині одна особа загинула, троє поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

08:49 02.09.2022
Житель Російської Лозової загинув у результаті ворожих обстрілів

Житель Російської Лозової загинув у результаті ворожих обстрілів

20:56 01.09.2022
У результаті обстрілу Червоногригорівської громади пошкоджено п’ять приватних будинків, ліцей, селищну раду, амбулаторію, газопроводи та лінію електропередач

У результаті обстрілу Червоногригорівської громади пошкоджено п’ять приватних будинків, ліцей, селищну раду, амбулаторію, газопроводи та лінію електропередач

11:25 01.09.2022
Російські окупанти знову обстріляли евакуаційну колону у Василівці

Російські окупанти знову обстріляли евакуаційну колону у Василівці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані

У Чернігові на виставці здетонував один із боєприпасів, травмувалися діти - ЗМІ

У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

ОСТАННЄ

Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи – мер

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ

Для гарантування ядерної безпеки на ЗАЕС необхідна постійна присутність МАГАТЕ на станції - Мішель

ПІД ХЕРСОНОМ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані

У Чернігові на виставці здетонував один із боєприпасів, травмувалися діти - ЗМІ

У Київській області рятувальники гасять три осередки загоряння торфовищ

40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА