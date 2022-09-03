Російські окупанти обстріляли територію Чернігівської області, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти у суботу, 3 вересня, провели масовий обстріл населених пунктів у Новгород-Сіверському районі, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували понад 50 вибухів. Жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Крім того, росіяни обстріляли територію біля села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверської громади.