Події

16:56 03.09.2022

На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи – мер

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На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи – мер

У районі скупчення російської військової техніки на аеродромі тимчасово окупованого РФ міста Мелітополь (Запорізька обл.) пролунало 5 вибухів, повідомив міський голова Іван Федоров.

"5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони, напевно, разів 10 намагалися розставити свою військову техніку. Однак наші сили спротиву ще раз перетворили їх невдалі спроби на густий чорний дим", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Теги: #мелітополь #вибухи

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