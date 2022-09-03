Події

13:22 03.09.2022

У Київській області рятувальники гасять три осередки загоряння торфовищ

1 хв читати
У Київській області рятувальники гасять три осередки загоряння торфовищ

Рятувальники продовжують ліквідовувати горіння трьох осередків торфу у Вишгородському та Бучанському районах, повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

"Головне управління ДСНС України у Київській області вкотре звертається до громадян та гостей області: будь-яке недбальство чи легковажність може стати поштовхом до розвитку ще однієї торф’яної пожежі і завдати значного клопоту не тільки рятувальникам, але й місцевим мешканцям", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Так, станом на 12: 00 у Київській області триває ліквідація таких осередків пожеж: поблизу с.Соснівка та с. Дудки Вишгородського району, поблизу с. Лісове Бучанського району.

 

Теги: #торфяники #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 02.09.2022
На Київщині рятувальники гасять п'ять осередків займання торфовищ

На Київщині рятувальники гасять п'ять осередків займання торфовищ

09:17 02.09.2022
Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу, у столиці сильне задимлення повітря

Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу, у столиці сильне задимлення повітря

08:55 02.09.2022
Рятувальники продовжують гасити  осередок займання торфовищ у Вишгородському районі

Рятувальники продовжують гасити  осередок займання торфовищ у Вишгородському районі

21:53 01.09.2022
У Київській області пожежники ліквідували чотири осередки займання торфовищ, ще на двох продовжується гасіння

У Київській області пожежники ліквідували чотири осередки займання торфовищ, ще на двох продовжується гасіння

19:19 01.09.2022
На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра, у поліції закликають громадян бути пильними під час збирання грибів

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра, у поліції закликають громадян бути пильними під час збирання грибів

12:26 01.09.2022
На Київщині горять торфовища, жителів столиці просять обмежити перебування на вулиці

На Київщині горять торфовища, жителів столиці просять обмежити перебування на вулиці

14:08 31.08.2022
На Київщині 86% закладів освіти розпочнуть роботу в очному чи змішаному форматі

На Київщині 86% закладів освіти розпочнуть роботу в очному чи змішаному форматі

16:16 30.08.2022
У Київській області на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн

У Київській області на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн

13:26 26.08.2022
Звуки вибухів на Київщині - знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомили в ОВА.

Звуки вибухів на Київщині - знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомили в ОВА.

08:04 25.08.2022
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Вишгородському району Київщини, без жертв

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Вишгородському району Київщини, без жертв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

Українська ППО збила в Дніпропетровській області всі п'ять випущених ворогом крилатих ракет "Калібр"

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет

ЗС України відбили атаки противника у напрямку Бахмутського, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки, Мар'їнки та Времівки

ОСТАННЄ

У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

ПС ЗСУ знищили в Донецькій області вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і БПЛА

Правоохоронці затримали "корегувальника", який здавав ворогові позиції ЗСУ в Києві

Сили оборони максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білоруссю - глава Держприкордонслужби України

Росіяни вранці обстріляли Великописарівську громаду на Сумщині, без жертв

За три доби пара Bayraktar ТВ2 знищила російську техніку загальною вартістю близько $26,5 млн - Залужний

До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

Український Оскарівський комітет оголосив учасника Нацвідбору на висунення на "Оскар" від України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА