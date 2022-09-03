Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 своїх військовослужбовців, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначають, що окупанти також позбулися 8 артилерійських систем, 4 реактивних систем залпового вогню, 11 БПЛА, 21 автомобіля (включно з автоцистернами з ПММ), а також одного літака.

Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загалом же, із початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, РФ втратила в Україні близько 49050 військовослужбовців, 2034 танки, 4403 бронемашини, 1134 артсистеми, 293 РСЗВ, 153 засоби ППО, 235 літаків, 205 вертольотів, 864 безпілотники, 203 крилаті ракети, 15 кораблів і катерів, 3268 автомобілів (зокрема автоцистерни з ПММ), а також 105 одиниць спецтехніки.