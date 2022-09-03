За добу на Харківщині госпіталізовано шестеро людей із пораненнями, отриманими в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби госпіталізували 6 осіб: Ізюмський район – 2 чоловіків (52 та 32 років), Харківський – жінку (62 роки), чоловіків (63 та 48 років). 46-річного чоловіка було госпіталізовано у Богодухівському районі. Стан постраждалих – середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У Богодухівському районі через ворожі обстріли сталися пожежі у приватних будинках та господарських спорудах. Інтенсивні обстріли спровокували також пожежі у приватних будинках, господарських спорудах, на відкритих територіях у Дергачівській та Циркунівській громадах Харківського району.

Крім того, в ніч на суботу окупанти завдали удару з комплексу ЗРК С-300 по Новобаварському району Харкова. Ракета влучила в землю поряд із адмінбудівлею школи, ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок поблизу. Постраждалих немає.