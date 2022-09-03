Уночі окупанти обстріляли Нікополь і Марганець

У ніч проти суботи російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли Нікополь і Марганець Дніпропетровської області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Два обстріли за ніч. Місто Нікополь – без постраждалих і руйнувань. Місто Марганець – окупанти здійснили залп із 20 реактивних боєприпасів РСЗВ Град", – написав він у телеграм-каналі.

Євтушенко уточнив, що є пошкодження житлових будинків, будівель гаражного кооперативу, автомобілів, газоелектромереж. Він наголосив, що постраждалих немає.