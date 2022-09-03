За добу на Донеччині загинули три людини, ще три поранені

Минулої доби п'ятниці, 2 вересня, в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 людини, ще 3 були поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.