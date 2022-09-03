Події

07:53 03.09.2022

Уночі окупанти атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією

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Уночі окупанти атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією

У ніч проти суботи, 3 вересня, російські окупанти атакували Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією…", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Зокрема, у Дніпровському районі ЗСУ збили усі п'ять російських ракет, які ворог направив на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники загасили. Ніхто не постраждав.

По Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Обійшлося без загиблих і поранених.

У Нікополі без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація приватних будинків. Люди неушкоджені.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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