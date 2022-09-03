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07:21 03.09.2022

Китай вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

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Китай вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

Китай успішно вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Яогань-33-02", повідомила в суботу Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

"3 вересня, о 07:44 за Пекінським часом (02:44 за Києвом) ракета-носій "Чанчжен-4C" успішно стартувала з космодрому Цзюцюань та вивела супутник дистанційного зондування "Яогань-33-02" на намічену орбіту", - йдеться у повідомленні CASC.

За даними корпорації, виведений на орбіту апарат розроблено Шанхайською академією космічних технологій. Планується, що він використовуватиметься переважно для розвідки ресурсів, оцінки врожайності сільськогосподарських угідь, запобігання природним катастрофам та ліквідації їх наслідків.

 

 

Теги: #космос #китай #супутник #орбіта

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