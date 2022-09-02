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22:14 02.09.2022

Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

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Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

Обмеження цін на російську нафту стане захисним елементом від російської гібридної агресії, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у п'ятницю.

"Ми боремося за підтримку та розуміння України у всіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських спільнот. Щоразу нагадуємо, що захист України – це захист усієї Європи, всього демократичного світу ", - сказав він.

За словами Зеленського, "саме з цього боку слід розглядати узгоджене сьогодні країнами "Великої сімки" рішення щодо обмеження ціни на російську нафту". "Коли цей механізм буде реалізовано, він стане значним елементом захисту цивілізованих держав та енергоринків від російської гібридної агресії. І справді потрібно обмежити також ціну на російський газ. Я вдячний пані президенці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це", - заявив він.

За словами Зеленського, настав час саме таких енергетичних санкцій проти Росії. "Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів та газоєвро до Москви, а й відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціновою кризою на енергетичному ринку", - наголосив він.

Теги: #нафта #світ #росія #агресія

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