Події

19:24 02.09.2022

Тривають бої за Зайцеве та Майорськ, на інших напрямках наступ ворога відбито

2 хв читати
Тривають бої за Зайцеве та Майорськ, на інших напрямках наступ ворога відбито

Російські окупанти наступальними діями підрозділу так званих "кадирівців" намагаються просунутися у напрямках селищ Зайцеве та Майорськ Донецької області, бойові дії наразі тривають, повідомляється в Оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Збройних Сил України у фейсбуці.

При цьому, як зазначається у зведенні, за минулу добу ворог намагався наступати на 4 напрямках, але скрізь безуспішно.

"На харківському напрямку... сили оборони успішно відбили атаку ворога поблизу населеного пункту Гусарівка... На бахмутському напрямку... сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина. На авдіївському напрямку... наступальними і штурмовими діями ворог намагався покращити становище за напрямками населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворог був відкинутий на попередні позиції... На південнобузькому напрямку... ЗСУ успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіне", - розповіли в Генштабі.

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, вночі та вранці було завдано 5 ракетних ударів по м.Харків, два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. По с.Іванівка Чугуївського району Харківської області випустив 23 реактивні снаряди із систем залпового вогню "Град" та "Ураган", два з них - касетними боєприпасами. Біля с.Леб’яже Чугуївського району здійснив дистанційне мінування місцевості.

Противник також завдав 9 авіаударів по населених пунктах Мар'їнка, Соледар, Перемога, Зайцеве Донецької області.

Окупанти продовжили обстріл із танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому, південнобузькому напрямках. На сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей та здійснив обстріл прикордонних районів Чернігівської та Сумської області зі своєї території.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. У Білорусі продовжуються контрольні перевірки підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань. У м.Брест виявлено дислокацію підрозділів БПЛА збройних сил РФ, які залучаються до розвідки прикордонних районів України.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України", - повідомляється в зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 02.09.2022
ЗС України відбили ворожий наступ одразу на кількох напрямках у Донецькій області

ЗС України відбили ворожий наступ одразу на кількох напрямках у Донецькій області

19:12 01.09.2022
Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

07:34 01.09.2022
Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по території України

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по території України

09:35 31.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

08:01 31.08.2022
Чотири рази за ніч окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район, поранено жінку

Чотири рази за ніч окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район, поранено жінку

07:58 31.08.2022
Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

19:07 30.08.2022
Окупанти безуспішно намагалися наступати на трьох напрямках на Донеччині, триває оборона Кодеми

Окупанти безуспішно намагалися наступати на трьох напрямках на Донеччині, триває оборона Кодеми

09:28 30.08.2022
ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

07:57 30.08.2022
Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні захоплених районів південних областей і Харківщини

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні захоплених районів південних областей і Харківщини

19:07 29.08.2022
Окупанти за минулу добу наступали на шести напрямках, скрізь безуспішно

Окупанти за минулу добу наступали на шести напрямках, скрізь безуспішно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

Окупанти вивезли із Запорізької АЕС військову техніку перед приїздом місії МАГАТЕ – Генштаб ЗСУ

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці"

ЗСУ знищили поромну переправу окупантів через Дніпро біля с. Львове на Херсонщині

Енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми – "Енергоатом"

ОСТАННЄ

САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ

Окупанти вивезли із Запорізької АЕС військову техніку перед приїздом місії МАГАТЕ – Генштаб ЗСУ

Членів сімей військових пропонують зробити такими, що підлягають обов'язковій евакуації з районів бойових дій, - законопроєкт

Об'єднання журналістів "Медіарух" закликало закордонних колег засудити російських пропагандистів

Звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС може мати політичні та економічні наслідки для РФ – голова енергокомітету Ради

Порошенко передав майже 400 дронів Autel для ЗСУ

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці"

ЗСУ знищили поромну переправу окупантів через Дніпро біля с. Львове на Херсонщині

Країни G7 підтвердили прагнення відмовитися від російської нафти на своїх ринках.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА