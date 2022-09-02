Тривають бої за Зайцеве та Майорськ, на інших напрямках наступ ворога відбито

Російські окупанти наступальними діями підрозділу так званих "кадирівців" намагаються просунутися у напрямках селищ Зайцеве та Майорськ Донецької області, бойові дії наразі тривають, повідомляється в Оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Збройних Сил України у фейсбуці.

При цьому, як зазначається у зведенні, за минулу добу ворог намагався наступати на 4 напрямках, але скрізь безуспішно.

"На харківському напрямку... сили оборони успішно відбили атаку ворога поблизу населеного пункту Гусарівка... На бахмутському напрямку... сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина. На авдіївському напрямку... наступальними і штурмовими діями ворог намагався покращити становище за напрямками населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворог був відкинутий на попередні позиції... На південнобузькому напрямку... ЗСУ успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіне", - розповіли в Генштабі.

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, вночі та вранці було завдано 5 ракетних ударів по м.Харків, два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. По с.Іванівка Чугуївського району Харківської області випустив 23 реактивні снаряди із систем залпового вогню "Град" та "Ураган", два з них - касетними боєприпасами. Біля с.Леб’яже Чугуївського району здійснив дистанційне мінування місцевості.

Противник також завдав 9 авіаударів по населених пунктах Мар'їнка, Соледар, Перемога, Зайцеве Донецької області.

Окупанти продовжили обстріл із танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому, південнобузькому напрямках. На сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей та здійснив обстріл прикордонних районів Чернігівської та Сумської області зі своєї території.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. У Білорусі продовжуються контрольні перевірки підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань. У м.Брест виявлено дислокацію підрозділів БПЛА збройних сил РФ, які залучаються до розвідки прикордонних районів України.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України", - повідомляється в зведенні.