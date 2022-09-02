Події

17:37 02.09.2022

Порошенко передав майже 400 дронів Autel для ЗСУ

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Порошенко передав майже 400 дронів Autel для ЗСУ

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко передав майже 400 безпілотних літальних апаратів Autel та інше спорядження для Збройних сил України, повідомляється на сайті "Євросолідарності" у п'ятницю.

"Дуже важко знайти більш достойних, ніж мої сьогоднішні співрозмовники, справжні воїни, справжні захисники України, на рахунку яких є велика кількість виконаних завдань і знищених ворогів… Я сьогодні передаю нашим друзям обладнання і дрони – "очі", які дозволять їм ще більш ефективно виконувати своє завдання. Про яке ми не можемо розповісти, але просто повірте: вони дуже-дуже ефективні", – зазначив Порошенко.

За його словами, половина вартості дронів – це благодійні внески громадян. "Це ваші гроші, ваша допомога, ваша небайдужість і наша спільна рішучість захистити Україну", – сказав політик, звертаючись до всіх українців, які перераховують кошти на спільні проєкти громадської організації "Справа громад" та Фонду Порошенка.

Командир загону ССО майор Григорій Сіваченко подякував Порошенку та волонтерам за допомогу ЗСУ. "Ці дрони рятують життя нашим підготовленим воїнам", – сказав він.

Як зазначається у повідомленні, Фонд Порошенка та волонтери "Справи громад" також придбали 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла до фронтових бригад. Порошенко повідомив про новий контракт на постачання великої партії БПЛА оперативного рівня "Очі Арти".

"Зараз у нас дуже знаковий час. Ми бажаємо Збройним силам України контрнаступу, чекаємо результатів і молимося за нашу перемогу та поразку російських загарбників", – резюмував Порошенко.

Загалом із 24 лютого структури Порошенка відправили на підтримку ЗСУ понад 0,5 млрд грн, за які було придбано тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю, сотні автомобілів на потреби фронту, зокрема бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натовські аптечки, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування, повідомили в "Євросолідарності".

Теги: #порошенко #ссо #дрони

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