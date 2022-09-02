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17:28 02.09.2022

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці"

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Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці"

Правоохоронці викрили протиправну схему використання потужностей "Укрзалізниці" для функціонування підпільної ферми з майнінгу криптовалют, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, службові особи АТ "Укрзалізниця", вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної  валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж "Укрзалізниці", - зазначається у повідомленні.

У рамках слідства за місцем розташування майнінг-ферми на території Житомирської області проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено комп'ютерне обладнання, яке використовувалося для видобутку криптовалюти, а саме 60 відеокарт із блоками живлення до них, жорсткий диск та два інтернет-приймачі.

Також під час обшуку зафіксовано факт незаконного підключення обладнання до електромережі АТ "Укрзалізниця".

За попередніми підрахунками, розмір збитків, завданих державним інтересам, становить понад 1,7 млн грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах).

Теги: #укрзалізниця #криптовалюта #майнінг

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