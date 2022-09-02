Події

14:46 02.09.2022

Двоє харків'ян здавали росіянам місця дислокації ЗСУ й актуальні паролі на українських блокпостах - СБУ

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Двоє харків'ян здавали росіянам місця дислокації ЗСУ й актуальні паролі на українських блокпостах - СБУ

УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури викрила та затримала двох місцевих жителів, які передавали представникам країни-агресора інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ в регіоні.

"Зрадників було затримано в рамках ст. 615 КПК України. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - повідомляється на офіційному сайті СБУ

За даними спецслужби, підозрювані погодилися на співпрацю з росіянами з ідеологічних міркувань.

Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Досудове слідство встановило, що одним із основних завдань підозрюваних було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах. Усю зібрану інформацію вони регулярно передавали представникам РФ за допомогою месенджерів.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

Теги: #сбу #харківщина #зрадники

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