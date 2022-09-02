У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів виникла лісова пожежа

У Краснопільській громаді Сумської області внаслідок російських обстрілів виникла лісова пожежа, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа. Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, загалом 35 прильотів", - написав він у телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.