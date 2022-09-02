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14:09 02.09.2022

Кабмін дозволив Мінветеранів відкрити спецрахунок для залучення донорських коштів на забезпечення соцзахисту ветеранів

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Кабмін дозволив Мінветеранів відкрити спецрахунок для залучення донорських коштів на забезпечення соцзахисту ветеранів

Кабінет Міністрів України дозволив Міністерству у справах ветеранів відкрити спецрахунок для залучення донорських коштів на забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих захисників і захисниць.

"Ідеться про кошти, які надходитимуть від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки на спецрахунок Мінветеранів в Національному банку України", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

Повідомляється, що кошти спрямовуватимуться на забезпечення реабілітаційних, медичних і психологічних послуг, зокрема й за кордоном; викуп житлових приміщень для ветеранів та членів їхніх сімей, чиє житло зруйноване внаслідок збройної агресії РФ проти України; надання освітніх послуг та перекваліфікації; забезпечення участі ветеранів та їхніх родин у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах; на підтримку підприємницьких ініціатив ветеранів та членів їхніх сімей.

Також уряд затвердив порядок використання коштів із зазначеного рахунку.

Теги: #рахунок #мінветеранів

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