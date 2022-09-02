Україна розраховує на отримання від США танків "Абрамс", а від Німеччини - танків "Леопард-2" - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна розраховує на отримання від США танків "Абрамс", а від Німеччини - танків "Леопард-2".

"Німеччина домоглася величезного прогресу в підтримці України зброєю. Ми вдячні Німеччині, вдячні канцлеру Шольцу за підтримку України. Спочатку постачали лише захисне спорядження чи шоломи, на сьогодні це сучасне озброєння: системи ППО чи реактивні системи залпового вогню, артилерія тощо", - сказав він в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству Deutsche Presse-Agentur.

Водночас прем'єр зазначив, що Україна хоче якнайшвидше отримати ще більше зброї та обладнання від Німеччини.

Він наголосив, що потрібна зміна філософії постачання зброї, зокрема, необхідне постачання сучасних бойових танків.

"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою. Також німецька сторона анонсувала постачання Україні сучасної системи протиповітряної оборони - IRIS-T. Йдеться про кілька комплексів, але Україна могла б зробити замовлення на отримання сумарно 12 таких систем для побудови комплексного захисту повітряного простору", - заявив Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що фінансова підтримка з боку Євросоюзу, Німеччини та міжнародних фінансових інституцій не менш важлива, ніж постачання зброї.