ПС ЗСУ збили російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївщиною

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю вранці збив у небі над Миколаївською областю російський безпілотник "Картограф", повідомляє пресцентр Командування ПС ЗСУ.

"2 вересня близько 9:00 у небі над Миколаївщиною зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", - йдеться в повідомленні.

На оприлюднених фото БПЛА видно камеру з 12 об'єктивами, призначеними для створення планів місцевості.