Події

08:59 02.09.2022

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 380 дітей, поранено - понад 737

1 хв читати
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 380 дітей, поранено - понад 737

Станом на ранок 2 вересня 2022 року понад 1117 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 380 дітей загинули і понад 737 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46", - йдеться у повідомленні.

31 серпня у результаті обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області зазнав травм 13-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 02.09.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 12 танків, 2 РСЗВ та 11 артсистем

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 12 танків, 2 РСЗВ та 11 артсистем

08:49 02.09.2022
Житель Російської Лозової загинув у результаті ворожих обстрілів

Житель Російської Лозової загинув у результаті ворожих обстрілів

08:26 02.09.2022
На Донеччині окупанти вбили чотирьох мирних жителів і поранили десять людей

На Донеччині окупанти вбили чотирьох мирних жителів і поранили десять людей

15:30 01.09.2022
За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

15:22 01.09.2022
Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

12:35 01.09.2022
МОЗ, МОН, ЮНІСЕФ та ВООЗ закликають батьків забезпечити своєчасне вакцинування дітей

МОЗ, МОН, ЮНІСЕФ та ВООЗ закликають батьків забезпечити своєчасне вакцинування дітей

12:20 01.09.2022
В Україні ідентифікували 7 тисяч депортованих до РФ дітей, 53 дитини вдалося повернути

В Україні ідентифікували 7 тисяч депортованих до РФ дітей, 53 дитини вдалося повернути

10:12 01.09.2022
Російські війська пошкодили 2,4 тис. навчальних закладів із 24 лютого, з них 270 зруйновано повністю - МОН

Російські війська пошкодили 2,4 тис. навчальних закладів із 24 лютого, з них 270 зруйновано повністю - МОН

09:22 01.09.2022
За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

08:07 01.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, дванадцять – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, дванадцять – поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 12 танків, 2 РСЗВ та 11 артсистем

ЗС України відбили ворожий наступ одразу на кількох напрямках у Донецькій області

Ми поки що не почули закликів МАГАТЕ до демілітаризації Запорізької АЕС – Зеленський

Перший день нового навчального року свідчить про стійкість держави та силу суспільства

Подоляк: Фейкові заяви Лукашенка про нібито конфлікт між Зеленським і військовими – частина сценарію російських спецслужб

ОСТАННЄ

В управління АРМА передано понад 2 млрд грн активів російської компанії, що виготовляє побутову хімію

За добу на Харківщині одна особа загинула, троє поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Суховантаж з українським зерном, що застряг у Босфорі, зняли з мілини - ЗМІ

Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу, у столиці сильне задимлення повітря

Протягом минулої доби окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський район Миколаєва, є постраждалий і руйнування

Рятувальники продовжують гасити  осередок займання торфовищ у Вишгородському районі

У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено два інфраструктурні об'єкти

На Харківщині за добу зафіксовано понад 60 фактів пошкоджень житла та інших об'єктів

Минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено місцевого жителя, зруйновано житлову інфраструктуру, ліцей, газопровід і лінії електропередач

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА