Події

08:00 02.09.2022

Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено місцевого жителя, зруйновано житлову інфраструктуру, ліцей, газопровід і лінії електропередач

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Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено місцевого жителя, зруйновано житлову інфраструктуру, ліцей, газопровід і лінії електропередач

Російські окупанти "Градами" атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено місцевого мешканця, зруйновано житлову інфраструктуру, ліцей, газопровід і лінії електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі ворог укотре атакував область. Вдарив із "Градів" по Нікопольському району", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко зазначив, що у Червоногригорівській громаді поранено 56-річного чоловіка, що намагався врятуватися від обстрілів. Ворожий снаряд влучив поряд із машиною. Постраждалий у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також у результаті російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади.

"Там один будинок знищено, шістнадцять – понівечено. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автомобіля, газопроводу та лінії електропередач. Без світла залишилося понад 2 000 людей, без води – майже 5 000. На місці вже працюють аварійні бригади", - написав голова ОВА, додавши, що в інших районах області ніч без "прильотів" і зараз спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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