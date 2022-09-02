ЗС України відбили ворожий наступ одразу на кількох напрямках у Донецькій області

Українські захисники успішно відбили наступ підрозділів противника відразу на кількох напрямках у Донецькій області, повідомляє Генеральний штаб.

"Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ", - сказано в повідомленні.

Також українські війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах н.п. Опитне, Первомайське та Невельське і ворожі штурмові дії, які противник намагався здійснити по н.п. Авдіївка та Красногорівка.

Українські захисники також зупинили ворога під час наступу у напрямку н.п. Потьомкіне.

На сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Пушкарі, Хрінівка, Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Нова Слобода й Нововасилівка Сумської області.

На слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області. Намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення.

На харківському напрямку здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб.

Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе.

На слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне.

На донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На краматорському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе.

Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На бахмутському напрямку ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр’ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка.

Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка.

На авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка.

На новопавлівському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучне. Активних наступальних дій ворог не проводив.

На запорізькому напрямку активних наступальних дій ворожі підрозділи не здійснювали.

На південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій.

Здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка.

Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка.