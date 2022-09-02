Події

07:08 02.09.2022

Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у чотирьох містах Донецької області

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Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у чотирьох містах Донецької області

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про утворення військових адміністрацій у чотирьох містах Донецької області.

Відповідний документ №620/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Добропільську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області, Мирноградську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області; Покровську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області; Селидівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області", - йдеться в указі.

У ньому наголошується, що Генштаб ЗСУ та Донецька ОВА мають здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з утворенням зазначених військових адміністрацій.

"Цей указ набуває чинності від дня опублікування", - наголошується в документі.

Теги: #указ #донецька #адміністрації

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