Ми поки що не почули закликів МАГАТЕ до демілітаризації Запорізької АЕС – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив факт прибуття на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ, проте зазначив, що не почув поки що від керівництва організації закликів до демілітаризації станції.

"Сьогодні місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Добре, що це відбулося, попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара та території станції. Україна зробила все, щоб ця місія відбулася", - сказав він у відеозверненні у четвер увечері.

Але погано, сказав президент, що "окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – дійсно необхідну – на безплідну екскурсію станцією. Вірю, що цього вдасться не допустити".

"Добре, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об'єктивні висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції, вперше в історії. Причому виникли саме через окупантів. Головне, щоб була воля зробити саме об'єктивні висновки", - зазначив він.

За словами Зеленського, "є чіткі дані про те, що Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. В тому числі, за допомогою залякування жителів Енергодара".

"Окупанти змушували людей брехати представникам МАГАТЕ – передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити", - сказав він.

Зеленський наголосив, що з керівництвом МАГАТЕ була домовленість, що місію обов'язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ.

"На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ", - сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що місія все-таки зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. "Під управлінням наших спеціалістів понад три десятиліття перебувають п'ять об'єктів – Чорнобильська станція та чотири діючі АЕС. До діяльності жодного з цих об'єктів у МАГАТЕ ніколи не було зауважень, поки Росія не вдерлася на нашу територію і не принесла сюди своє божевілля", - наголосив президент.

"Коли, нарешті, з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, коли вони заберуть свою зброю, боєприпаси, коли вони припинять обстріл Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка і була завжди під контролем України", - заявив він.

І головне, наголосив Зеленський, що має відбутися – це "демілітаризація території станції". "Саме це є метою українських і міжнародних зусиль, і погано, що ми поки що не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей", - сказав на завершення президент.