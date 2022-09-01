Події

21:14 01.09.2022

Міністр оборони Швеції підтвердив новини про новий пакет військової допомоги

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Міністр оборони Швеції підтвердив новини про новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст підтвердив новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, важливі інструменти будуть відправлені військовим на передову, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Відмінні новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні під час відеоконференції. Деякі важливі та цінні інструменти будуть надані нашим військам на передовій. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам… як це роблять старі друзі!", - написав Резніков у твіттері.

 

 

 

Теги: #оборона #допомога #швеція

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