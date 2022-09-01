Подоляк: Фейкові заяви Лукашенка про нібито конфлікт між Зеленським і військовими – частина сценарію російських спецслужб

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що фейкові заяви про наявність нібито конфлікту між президентом та військовими, про який сказав Олександр Лукашенко, є частиною сценарію російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації всередині країни.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана Лукашенка. Сьогодні цей суб'єкт цілком чітко і детально розповів про справжнє підґрунтя одного дуже живучого фейку, який місяцями вже роз'їдає наше суспільство. Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність ... нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом... якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше зазнавати радикалізм президента Зеленського", - сказав він у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Подоляк назвав цю заяву "вкрай симптоматичною" і "що чітко розставляє ключові акценти".

"По-перше, звідки насправді ростуть ноги у цієї конкретної інформаційно-психологічної операції. По-друге, які саме цілі у численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом і військовими. По-третє, саме наші військові нібито мають стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах РФ", - зауважив він. Подоляк заявив, що "до реальності це не має жодного стосунку".

"Очевидно також, що Лукашенко абсолютно обізнаний щодо існування подібної інформаційної гри. І нарешті цілком зрозуміло, що, відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема масштабуючи подібні фейки про "Конфлікти між політиками та військовими", - сказав він.

При цьому Подоляк поставив питання: "А навіщо наші медійники, блогери та телеграм-канали настільки завзято і системно відгукуються на явно чужорідні провокаційні та фейкові вкидання? Щоб що? Щоб реально дограти чужу постановочну гру, про суть якої так детально розповів Лукашенко?".