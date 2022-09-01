Події

20:32 01.09.2022

Троє чиновників порту "Південний" підозрюються у заволодінні майже 1,5 млн грн

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Троє чиновників порту "Південний" підозрюються у заволодінні майже 1,5 млн грн

Співробітники правоохоронних органів у четвер повідомили про підозру трьом чиновникам ДП "МТП "Південний" у заволодінні майже 1,5 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України, дії посадових осіб кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

"Серед підозрюваних: виконувач обов'язків директора ДП "МТП "Південний"; головний бухгалтер ДП "МТП "Південний"; заступник директора ДП "МТП Південний" (посади вказані на момент скоєння злочину)", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що за даними слідства, з квітня до серпня 2020 року, незважаючи на обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати посадовим особам (не більше 47,2 тис. грн) на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора порту "Південний" забезпечив надмірне нарахування заробітної плати.

"Його дії, вчинені за попередньою змовою із головним бухгалтером та заступником директора порту, спричинили майже 1,5 млн грн шкоди державі", - наголосили в Бюро.

 

 

Теги: #порт #одеська_область #привласнення

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