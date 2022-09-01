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20:12 01.09.2022

Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агентства на ЗАЕС

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Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агентства на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про завершення свого "довгоочікуваного" візиту на Запорізьку АЕС у четвер та встановлення постійної присутності агентства на станції.

"Я щойно завершив перший тур ключовими місцями, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об'єкта. Звичайно, багато чого ще потрібно зробити. Моя команда залишається, і, що більш важливо і що найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність зі сторони МАГАТЕ тут", – сказав він на відео із ЗАЕС, розміщеному у своєму твіттері.

Раніше НАЕК "Енергоатом", до складу якої входить ЗАЕС, повідомила, що станом на 18.00 четверга Гроссі покинув станцію. Разом із ним зі станції виїхала більшість членів делегації.

За даними "Енергоатома", на ЗАЕС залишилися п'ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

"Очікується, що вони будуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили у НАЕК.

Місія МАГАТЕ прибула на захоплену російськими військами ЗАЕС 1 вересня приблизно після 14:00. За заявами окупаційної влади, експерти МАГАТЕ, які залишили станцію, "мають виїхати за підконтрольну РФ територію до 20:00".

 

 

 

 

Теги: #магате #місія #заес

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