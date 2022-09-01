Подоляк про двогодинне перебування місії МАГАТЕ на ЗАЕС: Мені здається, за цей час можна було лише послухати дивні казки від представника "Росатома"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає дивним, що комісія МАГАТЕ перебувала на території ЗАЕС лише дві з половиною години.

"Це виглядає дуже дивно, на мій погляд. Українська сторона вважає, що коли місія такого рівня, а це насамперед інженерна, ядерно-фізична місія, яка приїхала не просто подивитися на територію їдальні або деяких інших залів, а має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається саме з механізмом управління такою складною інфраструктурою, якою є АЕС", - сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону у четвер.

За його словами, за час свого візиту місія мала з'ясувати, чи є на ЗАЕС загрози для контурної безпеки, радіаційна, ядерна небезпека та визначити "в якому взагалі стані знаходиться реактор".

"Тому дивно, що всього 2 години. Але МАГАТЕ каже, що залишить там певну кількість своїх членів на постійне перебування. Але все одно, 2 години ще й за умови, що довкола крутяться росіяни, які розповідають, що тут щось прилетіло, там яблуко впало тощо. Мені видається, що з тих двох з половиною годин, які комісія перебувала на станції в повному складі, можна було тільки послухати дивні казки у виконанні представника "Росатома". Не більше", - підсумував він.