Мін'юст у вересні може подати до ВАКС позови щодо конфіскації активів Януковича, Курченка, Дерипаски та інших підсанкційних осіб

Міністерство юстиції, яке у четвер виграло у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) першу справу про застосування санкцій про стягнення в дохід держави приватних активів громадянина Росії та власника низки українських компаній – Володимира Євтушенкова, планує подати подібні позови вже у вересні, повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

"Мін'юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", - сказала вона у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, все це може статися після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів та ретельної підготовки доказової бази.

"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу і роботи з великою кількістю матеріалів", – зазначила Мудра.

Заступниця міністра зазначила, що перший позов Мін'юст подав до ВАКС 24 серпня, і вже 1 вересня суд у повному обсязі задовольнив його, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського бізнесмена Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система", "людини з найближчого оточення Путіна".

Як повідомлялося, можливість подання таких позовів з'явилася після поновлення у травні цього року законодавства про санкції. ВАКС мав 10 днів на розгляд цього позову, а після рішення суду сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС із можливістю продовження ще на 10 днів.