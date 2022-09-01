На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра, у поліції закликають громадян бути пильними під час збирання грибів

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна місцева мешканка та її 9-річна сестра, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Смертельне отруєння грибами! Померла 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, і почастували маленьку сестричку. Згодом усіх трьох із гострим отруєнням госпіталізували", - написав Нєбитов у фейсбуці в четвер.

За його словами, медики зробили все можливе, але врятувати 18-річну Катерину не змогли. Крім того, вночі у столичній лікарні від отруєння померла й малолітня Єлизавета.

"Грибний сезон зараз якраз у розпалі, тому звертаюся до всіх, будьте уважні до того, що кладете в кошик. У разі появи нудоти, болю в животі та інших симптомів отруєння відразу звертайтеся до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров'ям і життям", - підсумував він.