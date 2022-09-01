Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські війська безуспішно намагалися просунутися на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, на слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляє Генштаб у фейсбуці, на слов'янському напрямку підрозділи ворога обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вірнопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка.

"Здійснив спробу наступу у напрямку н.п. Долина, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На краматорському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка.

На бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски.

"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов", - сказано в повідомленні.

На новопавлівському напрямку здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Наніс авіаційний удар в районі населеного пункту Мар’їнка.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне, успіху не мав, відійшов.

На запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське.

На південнобузькому напрямку противник танками, мінометами та ствольною артилерією намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей.

На харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.