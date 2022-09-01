Події

19:12 01.09.2022

Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

2 хв читати
Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські війська безуспішно намагалися просунутися на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, на слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляє Генштаб у фейсбуці, на слов'янському напрямку підрозділи ворога обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вірнопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка.

"Здійснив спробу наступу у напрямку н.п. Долина, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На краматорському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка.

На бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски.

"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов", - сказано в повідомленні.

На новопавлівському напрямку здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Наніс авіаційний удар в районі населеного пункту Мар’їнка.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне, успіху не мав, відійшов.

На запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське.

На південнобузькому напрямку противник танками, мінометами та ствольною артилерією намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей.

На харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 01.09.2022
Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по території України

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по території України

09:35 31.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

08:01 31.08.2022
Чотири рази за ніч окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район, поранено жінку

Чотири рази за ніч окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район, поранено жінку

07:58 31.08.2022
Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

19:07 30.08.2022
Окупанти безуспішно намагалися наступати на трьох напрямках на Донеччині, триває оборона Кодеми

Окупанти безуспішно намагалися наступати на трьох напрямках на Донеччині, триває оборона Кодеми

09:28 30.08.2022
ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

07:57 30.08.2022
Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні захоплених районів південних областей і Харківщини

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні захоплених районів південних областей і Харківщини

19:07 29.08.2022
Окупанти за минулу добу наступали на шести напрямках, скрізь безуспішно

Окупанти за минулу добу наступали на шести напрямках, скрізь безуспішно

08:18 29.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 33 боєприпаси, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 33 боєприпаси, що не розірвалися

07:38 29.08.2022
ЗС України зупинили спробу агресора вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого

ЗС України зупинили спробу агресора вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

У Білорусі 8-14 вересня відбудеться командно-штабне навчання, ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій - Генштаб

Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

ОСТАННЄ

Генпрокурор Костін представив свого нового заступника Олексія Хоменка

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра, у поліції закликають громадян бути пильними під час збирання грибів

БЕБ передало на потреби ЗСУ військову амуніцію на понад 5 млн грн, завезену в Україну для перепродажу за підробленими документами під виглядом гумдопомоги

Зеленський: Для нас дуже важливо, що Данія погодилася приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури на Миколаївщині

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Ввезення автотранспорту до України у серпні перевищило 36 тис.од. зі сплатою до бюджету 3,6 млрд грн

ВАКС стягнув у дохід держави активи Євтушенкова, до якого застосовано санкції

Після домовленості щодо змін у візовій політиці ЄС стосовно РФ аргумент про те, що це війна Путіна, залишився в минулому - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА