Зеленський: Для нас дуже важливо, що Данія погодилася приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури на Миколаївщині

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час його візиту до Києва заявив про важливість згоди Данії приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.

"Радий знову бачити в Києві міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода. Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині", – заявив Зеленський.

Глава держави подякував представникові Данії за візит і допомогу.