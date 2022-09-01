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18:53 01.09.2022

Зеленський: Для нас дуже важливо, що Данія погодилася приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури на Миколаївщині

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Зеленський: Для нас дуже важливо, що Данія погодилася приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури на Миколаївщині

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час його візиту до Києва заявив про важливість згоди Данії приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.

"Радий знову бачити в Києві міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода. Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині", – заявив Зеленський.

Глава держави подякував представникові Данії за візит і допомогу.

 

Теги: #миколаївщина #данія

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