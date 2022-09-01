Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі припускає, що на Запорізькій АЕС залишаться представники агентства, повідомила НАЕК "Енергоатом" із посиланням на ВВС.

Згідно з поширеним "Енергоатомом" у телеграм-каналі повідомленням, Гроссі також зазначив, що за кілька годин роботи місії МАГАТЕ вдалося зібрати багато важливої інформації та отримати пояснення.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС 1 вересня після 14:00.