Події

18:32 01.09.2022

Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

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Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі припускає, що на Запорізькій АЕС залишаться представники агентства, повідомила НАЕК "Енергоатом" із посиланням на ВВС.

Згідно з поширеним "Енергоатомом" у телеграм-каналі повідомленням, Гроссі також зазначив, що за кілька годин роботи місії МАГАТЕ вдалося зібрати багато важливої інформації та отримати пояснення.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС 1 вересня після 14:00.

Теги: #магате #заес

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