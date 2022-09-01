Ввезення автотранспорту до України у серпні перевищило 36 тис.од. зі сплатою до бюджету 3,6 млрд грн

Ввезення автотранспортних засобів до України в серпні, другому місяці після скасування імпортних пільг, становило 36,318 тис. од. зі сплатою до бюджету 3,6 млрд грн, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Ярослав Железняк.

"Після скасування "нульового" розмитнення… усіх транспортних засобів ввезли за серпень-2022: 36 318 штук зі сплатою до бюджету 3,6 млрд грн", - написав він у четвер у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, за його даними, легкових автомобілів завезено 18,772 од. (51,7% загальної кількості автотранспорту – ІФ-У) зі сплатою до бюджету 2,43 млрд грн.

Водночас автомобілів вартістю до $6 тис. ввезено 8,538 тис. шт. (або 45% від усіх легкових), від $6 тис. до $10 тис. – 3,99 тис. шт., від $ 30 тис. - 1,717 тис. шт.

Железняк також повідомив, що до країни також ввезено 1,275 тис. "вантажівок та мікроавтобусів" (сплата до бюджету 257 млн грн), та 11,102 тис. мотоциклів (65 млн грн).

Як повідомлялося з посиланням на Железняка, у липні, першому місяці після скасування імпортних пільг, в Україну ввезено 13,584 тис. машин (зі сплатою до бюджету 1,7 млрд грн), що майже увосьмеро менше, ніж у червні, коли їх було завезено 105,3 тис.

Раніше він повідомляв, що за весь час дії пільг на ввезення автомобілів (з квітня до червня 2022 року) до країни завезли 236,792 тис. машин, сума податкових становила 26,1 млрд грн.