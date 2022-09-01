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18:01 01.09.2022

ВАКС стягнув у дохід держави активи Євтушенкова, до якого застосовано санкції

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ВАКС стягнув у дохід держави активи Євтушенкова, до якого застосовано санкції

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 1 вересня повністю задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України та ухвалила рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина Володимира Євтушенкова, на якого указом президента України накладено санкції, повідомляє ВАКС.

"Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація, передбачена законом України "Про санкції", має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України", - наголошується у повідомленні суду, розміщеному в четвер на сайті ВАКС без зазначення прізвища.

Водночас в інформації на сайті в переліку справ, які слухалися у четвер, зазначено як відповідача за позовом Мін'юсту російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система" та ексспіввласника "Vodafone Україна".

Згідно з повідомленням, під час судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Суд встановив зв’язок між діяльністю відповідача як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України. Фінансування відповідачем збройної агресії проти України призводить до суттєвих негативних наслідків для держави та суспільства", - наголошується у повідомленні.

За інформацією суду, Колегія суддів встановила причинний зв’язок між діями відповідача, які полягали в організації матеріально-технічного забезпечення підготовки та здійснення збройної агресії проти України та порушенням фундаментальних прав та свобод людини та суспільства в цілому.

Центр протидії корупції на своїй сторінці у фейсбуці також повідомляє, що ВАКС конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова. Зокрема, ВАКС конфіскував 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тис. м кв., а також частки олігарха в кількох українських фірмах, а саме: 42,09% у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя), 59,2% у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ), 59,2% у ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ), 42,09% у ТОВ "Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя), 34,21% у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування" (Запоріжжя)", - йдеться в інформації ЦПК.

У рамках оновленого у травні законодавства про санкції ВАКС мав 10 днів на розгляд цього позову. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС із можливістю продовження ще на 10 днів. Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено в дію указом президента від 24 травня цього року. Згідно з інформацією на сайті ВАКС, склад суду було призначено 24 серпня.

Теги: #активи #вакс #громадянин_рф

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