У РФ заявили про "захист російськомовного населення" Молдови, такий самий фальшивий привід було використано для виправдання вторгнення в Україну - речник МЗС України

Україна висловлює повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Молдови на тлі заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення Молдови.

"Лавров заявив, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення Молдови. Ми бачили це. Це був саме той фальшивий привід, який РФ використала для виправдання свого вторгнення в Україну. Ми висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Молдови", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттері.