Події

17:18 01.09.2022

У РФ заявили про "захист російськомовного населення" Молдови, такий самий фальшивий привід було використано для виправдання вторгнення в Україну - речник МЗС України

1 хв читати
У РФ заявили про "захист російськомовного населення" Молдови, такий самий фальшивий привід було використано для виправдання вторгнення в Україну - речник МЗС України

Україна висловлює повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Молдови на тлі заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення Молдови.

"Лавров заявив, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення Молдови. Ми бачили це. Це був саме той фальшивий привід, який РФ використала для виправдання свого вторгнення в Україну. Ми висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Молдови", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттері.

 

Теги: #рф #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 01.09.2022
Війська РФ коригують плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донецької області до 15 вересня - Генштаб ЗСУ

Війська РФ коригують плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донецької області до 15 вересня - Генштаб ЗСУ

12:20 01.09.2022
В Україні ідентифікували 7 тисяч депортованих до РФ дітей, 53 дитини вдалося повернути

В Україні ідентифікували 7 тисяч депортованих до РФ дітей, 53 дитини вдалося повернути

09:22 01.09.2022
За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

07:43 01.09.2022
Робоча група рекомендує уряду санкції проти російських олігархів та "Росатома"

Робоча група рекомендує уряду санкції проти російських олігархів та "Росатома"

21:36 30.08.2022
РФ заслуговує на всі атрибути епохи "залізної завіси", якщо робить все для повернення глобальної безпеки до стану тих років - Арахамія

РФ заслуговує на всі атрибути епохи "залізної завіси", якщо робить все для повернення глобальної безпеки до стану тих років - Арахамія

07:15 30.08.2022
Секретар Запорізької міськради підтвердив ворожі удари по одному із районів Запоріжжя

Секретар Запорізької міськради підтвердив ворожі удари по одному із районів Запоріжжя

06:49 30.08.2022
Російським військовим настав час тікати

Російським військовим настав час тікати

06:46 30.08.2022
Росіяни викрали кілька учителів в Енергодарі

Росіяни викрали кілька учителів в Енергодарі

20:20 29.08.2022
Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК

Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК

20:12 29.08.2022
Легенду про велику державу Росію треба забути - Зеленський

Легенду про велику державу Росію треба забути - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

У Білорусі 8-14 вересня відбудеться командно-штабне навчання, ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій - Генштаб

ОСТАННЄ

Генпрокурор Костін представив свого нового заступника Олексія Хоменка

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра, у поліції закликають громадян бути пильними під час збирання грибів

БЕБ передало на потреби ЗСУ військову амуніцію на понад 5 млн грн, завезену в Україну для перепродажу за підробленими документами під виглядом гумдопомоги

Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Зеленський: Для нас дуже важливо, що Данія погодилася приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури на Миколаївщині

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Ввезення автотранспорту до України у серпні перевищило 36 тис.од. зі сплатою до бюджету 3,6 млрд грн

ВАКС стягнув у дохід держави активи Євтушенкова, до якого застосовано санкції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА