Війська РФ коригують плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донецької області до 15 вересня - Генштаб ЗСУ

Війська РФ коригують свої плани та дії відповідно до наказу президента РФ Володимира Путіна щодо виходу на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська вкотре коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня", - сказав Громов на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, наразі РФ здійснює перегрупування 3 армійського корпусу до Донецького операційного району.

"Ми розглядаємо питання, що безпосередньо за участю цього з’єднання будуть спроби проведення наступальних дій на донецькому напрямку", - зазначив Громов.

Представник Генштабу ЗСУ розповів, що 3 армійський корпус - це новостворене з'єднання ЗС РФ, воно сформоване, забезпечене озброєнням та військовою технікою з наявних баз, складів та арсеналів ЗС РФ.

"Особистий склад пройшов підготовку. За даними, які висловлює російська сторона, це підготовлені військовослужбовці. Але ми з вами розуміємо, що це вже не перша хвиля надходження мобілізаційних ресурсів до складу цього корпусу. Головне управління розвідки має деякі дані щодо навченості особового складу", – додав він.