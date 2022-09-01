У Білорусі 8-14 вересня відбудеться командно-штабне навчання, ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій - Генштаб

З 8 до 14 вересня у Білорусі відбудеться командно-штабне навчання, Збройні Сили України готові до будь-якого перебігу подій, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Водночас у період з 8 до 14 вересня у Збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення командно-штабного навчання, під час якого основна увага, ймовірно, приділятиметься питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ та звільненням територій, тимчасово захоплених противником", - сказав Громов на брифінгу у Києві у четвер.

Він звернув увагу на те, що особливістю навчання є відпрацьовування вперше звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу та вихід на державний кордон.

"Планування спільних дій відбудеться у складі багатонаціонального угруповання на території Республіки Білорусь за участю ЗС РФ та країн-членів ОДКБ", - розповів Громов.

За його словами, задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави.

"Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Це відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави на українському напрямку. Але ЗС України готові до будь-якого перебігу подій, зокрема й на північному напрямку нашої держави", - наголосив Громов.