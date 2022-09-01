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15:42 01.09.2022

Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

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Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

Україна чудово справляється зі стримуванням російських військ, вважає офіцер Сил спеціальних операцій армії США, капітан (у відставці з 2011 року), ветеран бойових дій Майкл Гоук.

"Я офіцер Сил спеціальних операцій, ветеран бойових дій із 25-річним стажем, я вивчав партизанську війну, і у нас є вислів, що той, хто вірить довше та сильніше, завжди перемагає. Це абсолютно кожен чоловік, жінка та дитина в Україні, вони вірять у те, що роблять, боротимуться всіма способами, скрізь, де тільки можна. Україна чудово справляється з тим, щоб стримувати Росію, часто перемагаючи її та принижуючи. Їхні нинішні спроби завдати глибшого удару й змусити Росію відвести свої кораблі, відвести свої літаки — усе це дуже успішні стратегії частини ваших військових і всіх ваших людей, які не є військовими, але все ж таки борються за свою країну", - сказав Гоук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, війна нині йде на користь України.

"По-перше, війна триватиме доти, доки живий Путін. Він ніколи не зупиниться, доки не помре. Навіть якщо ви зупините його, я думаю, він битиметься брудно, ми бачили, як він чинив із вбивцями і вбивав людей. Війна нині йде на користь України. Я знаю, що Путін продовжуватиме намагатися робити брудні трюки та обманювати, щоб спробувати перемогти. Я вірю, що українці все одно перемагатимуть, хай би як він намагався", - наголосив Гоук.

Він зауважив, що той факт, що Росія не може робити те, що хоче, вже показує, що Україна досягла успіху.

"Ви подивіться на все, що намагається зробити Путін: і позбавитися своїх генералів, і звільнити свій штаб, і залучити найманців, і дати бонуси, щоб спробувати завербувати більше солдатів. Він має велику проблему. На мою думку, він уже програв, він ніколи не виграє. Навіть якщо ви зупинитесь сьогодні, ви показали йому, що він не може взяти те, що хоче. Він невдаха, він втрачений. Тепер питання лише в тому, як довго його народ терпітиме те, що він робить", – розповів Гоук.

Він наголосив, що українці добре тримаються на полі бою, завдають ударів скрізь, де можуть, проникають у ті місця, які Росія вважала безпечними районами. Гоук зазначив, що Росія вже скоїла два великі злочини на Донбасі та в Криму.

"Вони дуже чітко дали зрозуміти, що їхні наміри полягають у тому, щоб стерти з лиця землі український народ і забрати його землю. Це очевидно для світу", - наголосив військовий.

Він додав, що українці вірять у свою боротьбу, вони знають, що це боротьба за виживання, тоді як більшість росіян у неї не вірять, не підтримують її.

"Більшості країн світу здається, що Путін зійшов з рейок і намагається оживити якусь хибну славу старих днів Російської імперії і хоче залишити спадщину. Я говорю це тому, що це дуже небезпечно. Він робить це не з якоїсь реальної політичної чи економічної причини виживання. Це все його его. Його люди так бояться його, що продовжують іти. Більшість солдатів, які йдуть воювати, не хочуть там бути. Це доволі очевидно з їхньої поведінки в усьому, що ми бачимо", - пояснив Гоук.

Він наголосив, що українці просто чесно і сумлінно борються за своє виживання, а росіяни скоїли всі жахливі злочини, які є найгіршими з того, що може зробити людина.

"Я, без сумніву, вірю, що Україна переможе. Є цитата, якою я живу як зелений берет і партизан, із розповіді Шекспіра "Генріх V": "Коли милосердя і жорстокість змагаються за королівство, м'якший гравець — найшвидший переможець". Коротше кажучи, він говорить про те, що коли дві держави, такі як Україна та Росія, борються за владу, той, хто є хорошим, добрим, той і перемагає. А в цьому випадку, на мою думку, це абсолютно Україна. Ви виграєте", - упевнений Гоук.

Теги: #сша #зсу

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