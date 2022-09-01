Зеленський відвідав відновлену школу в Ірпені

Президент України Володимир Зеленський у перший день нового навчального року відвідав відновлену школу в Ірпені, яку зруйнували російські військові у березні поточного року.

"День знань в одній зі шкіл Ірпеня. Заклад постраждав під час бойових дій у березні, але до початку нового навчального року його відновили. Сьогодні наші діти йдуть до школи вперше чи повертаються до навчання, продовжують здобувати освіту. Вони отримають можливості побачити, почути, пізнати Україну", – повідомляється в телеграм-каналі президента.

Глава держави разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступником Кирилом Тимошенком оглянув будівлю школи та поспілкувався з дітьми.

Зеленський наголосив, що триває робота над відновленням пошкоджених війною українських навчальних закладів та створенням безпеки для дітей.

Він також подякував усім захисникам України, завдяки яким дошкільнята, школярі та студенти можуть розпочати новий навчальний рік, їхнім вчителям та батькам.