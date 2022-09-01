Окупанти готуються евакуювати співробітників "Росатому" з території ЗАЕС – ГУР

Російські окупанти здійснюють на Запорізькій АЕС підготовку до евакуації співробітників "Росатому", повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників "Росатому". Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару", – повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Зазначається, що за словами самих співробітників "Росатому", у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ частину персоналу не буде допущено на територію станції.

"Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку", - зазначають розвідники.