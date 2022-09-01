В Україні в деяких областях у п'ятницю очікуються помірні дощі, місцями грози

У п'ятницю, 2 вересня, в Україні на більшості територій без опадів, окрім західних та Вінницької областей, де вдень очікуються помірні дощі й місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сильні дощі.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°. У північній частині вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві у п'ятницю без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 2 вересня у Києві була у 2015 році й становила 35,7°, найнижча вночі – 5,7° у 1940 році.

У суботу, 3 вересня, вночі у більшості західних та Вінницькій областях помірні, подекуди сильні дощі. Вдень у південних, центральних та східних областях помірні короткочасні дощі, місцями грози. На решті території місцями невеликий дощ.

Вітер східний, північно-східний, на заході з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°, у західних та північних областях 13-18°. На півдні та сході країни вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У Києві у суботу місцями невеликий дощ, вітер східний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°; вдень 16-18°.

Станом на 8:00 1 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 23°.