У результаті обстрілу Дніпропетровської області поранено людину

Унаслідок обстрілу Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області було поранено 1 людину, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач", - написав Резніченко у телеграм-каналі в четвер уранці.

У Нікополі руйнувань і постраждалих немає.

Ворог обстріляв Мирівську та Марганецьку громади із важкої артилерії. Є руйнування, серед людей жертв немає.

"У Марганецькій громаді виведено з ладу лінію електропередач. 3000 сімей залишилися без світла. Половину з них електрики вже підключили. Роботи тривають", - зазначив голова ОВА.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. В результаті пошкоджено господарські споруди, серед людей жертв немає.