Події

08:48 01.09.2022

У результаті обстрілу Дніпропетровської області поранено людину

1 хв читати
У результаті обстрілу Дніпропетровської області поранено людину

Унаслідок обстрілу Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області було поранено 1 людину, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач", - написав Резніченко у телеграм-каналі в четвер уранці.

У Нікополі руйнувань і постраждалих немає.

Ворог обстріляв Мирівську та Марганецьку громади із важкої артилерії. Є руйнування, серед людей жертв немає.

"У Марганецькій громаді виведено з ладу лінію електропередач. 3000 сімей залишилися без світла. Половину з них електрики вже підключили. Роботи тривають", - зазначив голова ОВА.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. В результаті пошкоджено господарські споруди, серед людей жертв немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 01.09.2022
За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, п’ятьох поранено

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, п’ятьох поранено

08:07 01.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, дванадцять – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, дванадцять – поранено

07:45 01.09.2022
За середу росіяни випустили 43 снаряди по Сумській області

За середу росіяни випустили 43 снаряди по Сумській області

20:02 31.08.2022
Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

19:52 31.08.2022
Генштаб ЗСУ: Окупанти обстрілюють із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на півдні України

Генштаб ЗСУ: Окупанти обстрілюють із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на півдні України

13:40 31.08.2022
Окупанти обстрілюють Харків, під ударом одне з підприємств, розпочалася пожежа - Терехов

Окупанти обстрілюють Харків, під ударом одне з підприємств, розпочалася пожежа - Терехов

10:41 31.08.2022
Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

08:15 31.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

08:11 31.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

08:01 31.08.2022
Чотири рази за ніч окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район, поранено жінку

Чотири рази за ніч окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район, поранено жінку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські діти зробили свій вибір на користь народу

Ворог обстрілює Енергодар із п'ятої ранку, є постраждалі

За добу на півдні України знищено 201 окупанта, 43 одиниці техніки, 6 складів боєприпасів, 2 командні пункти

Українське зерно прямує до Ефіопії

Для Європи принизливо, коли її розглядають як великий бутик чи ресторан

ОСТАННЄ

Росіяни обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС

Українські діти зробили свій вибір на користь народу

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, постраждалих немає

У результаті масованого нічного ворожого обстрілу у Печенігах на Харківщині почалися пожежі в амбулаторії та житловому будинку, одна людина госпіталізована із пораненнями

Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи

Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році

Робоча група рекомендує уряду санкції проти російських олігархів та "Росатома"

Ворог обстрілює Енергодар із п'ятої ранку, є постраждалі

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА